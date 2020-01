LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni in semifinale! Out Brocard. Tra poco Pellegrino, Rastelli e Zelger (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Partito il primo quarto con Federico Pellegrino e Johannes Klaebo! 11.51 E adesso siampo pronti a vivere lo spettacolo dei quarti maschili, subito con il duello Klaebo-Pellegrino (con il norvegese che, in realtà, non ha solo bisogno di vincere, ma di guadagnare secondi con gli abbuoni e non, cosa che ha già fatto stamattina) 11.50 Lampic e Heidi Weng volano in semifinale, 3’04″8 il tempo della slovena che nonostante le fatiche della mattina in questo caso mostra di aver ripreso quota. Passano dunque Nepryaeva e Johaug come ripescate 11.46 Ed è ora la volta del quinto e ultimo quarto di finale 11.44 3’05″3 per Dahlqvist che precede Oestberg, niente ripescaggi. Eliminata Elisa Brocard, che chiude quinta, ma del resto non era questo il contesto in cui era chiamata a essere al massimo 11.43 Oestberg si mette ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: al via i quarti, Scardoni e Brocard presenti tra le donne,… - LoriGubbio : @BiagioAntonacci #LBSTADI2019 #Roma #Olimpico #live #immensità #gioia Biagio nell'attesa, di..… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2020 Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Federico Pellegrino non delude ed è secondo in qualificazion… -