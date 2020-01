Iran, gli Usa non hanno informato l'Italia prima del raid. Mike Pompeo umilia Di Maio (Di sabato 4 gennaio 2020) Le autorità Usa hanno ignorato l'Italia e non l'hanno informata del blitz per uccidere a Baghdad il generale Iraniano Qassem Soleimani. Come riporta il Corriere della Sera, si tratta di un clamoroso schiaffo a un alleato storico, ma non è casuale: l'amministrazione di Donald Trump e nello specifico Leggi la notizia su liberoquotidiano

andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - s_parisi : Di Battista dice che in Iran ci sono leggi e si vive in modo diverso dal nostro. Certo che si vive in modo diverso.… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… -