Inter-Cagliari, Coppa Italia 2020: orario, tv, streaming e programma (Di sabato 4 gennaio 2020) Riprende anche nel nuovo decennio la Coppa Italia di calcio 2020, con gli ottavi di finale che vedranno l’Inter di Antonio Conte impegnato in gara secca a San Siro, al cospetto di una delle rivelazioni del torneo, quel Cagliari trascinato dal grande ex Radja Nainggolan, e che cercherà nuovamente di far saltare il banco. Il match si svolgerà martedì venturo, in giorno 14 gennaio 2020, alle ore 20.45, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente sul canale Rai 1, ma anche in streaming, sulla piattaforma gratuita Rai Play. Il programma della partita: Ottavi di finale Coppa Italia calcio 2020 14 gennaio 2020 Ore 20.45 Inter-Cagliari Rai 1, Rai Play gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ... Leggi la notizia su oasport

