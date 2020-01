Gregoretti | Salvini ha una strategia difensiva suicida A meno che Pietro

Migranti : Faraone - ‘se Gregoretti come Diciotti - da Iv sì a processo a Salvini’ : Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La posizione di Italia Viva è molto chiara: in questo caso, come del resto accadde a marzo con quello della nave Diciotti, i nostri esponenti in giunta voteranno esclusivamente guardando le carte. Se Gregoretti varrà Diciotti, allora non potremo che votare sì al processo per Salvini, in totale coerenza con quanto fatto in passato. Altrimenti, valuteremo”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al ...

Salvini sulla nave Gregoretti accusa Conte : «Appoggiava la mia linea - ecco le 7 mail che lo provano» : Matteo Salvini accusa il premier Giuseppe Conte sul caso dei migranti a bordo della nave Gregoretti: «Appoggiava la mia linea, ecco le sette mail che lo provano». È...

Gregoretti - Salvini passa al contrattacco : “Otto mail per incastrare Conte e Di Maio” : Depositata la memoria difensiva dell’ex ministro: «Ho agito nell’interesse dell’Italia, Palazzo Chigi sapeva»

Come Travaglio e Grasso fanno a pezzi la difesa di Salvini sulla Gregoretti : Matteo Salvini punta a dimostrare che il governo di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio ha partecipato al sequestro delle persone che si trovavano sulla Nave Gregoretti con una serie di email allegate alla memoria che ha consegnato ieri alla giunta per le autorizzazioni a procedere. Dove ha chiesto di non essere processato, mentre in giro va a dire che non vede l’ora di trovarsi davanti ai giudici. Come Travaglio e Grasso fanno a pezzi la ...

Sulla Gregoretti la difesa di Salvini fa acqua da tutte le parti. L’ex ministro tira in ballo Conte. Ma tra i due non c’è stato nessun sms : Sostiene il coinvolgimento dell’intero Esecutivo Sulla vicenda della nave Gregoretti, L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel documento difensivo presentato ieri mattina in Giunta per le elezioni e l’immunità al Senato, che dovrà decidere Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti avanzata dal tribunale dei ministri di Catania. A provarlo, secondo il leader della Lega sarebbero sette e-mail, scambiate tra il 26 luglio ...

Salvini attacca su caso Gregoretti : agito nell’interesse dell’Italia - Conte sapeva : Otto e-mail, scambiate tra il 26 luglio e il 2 agosto tra alti funzionari di Palazzo Chigi, Farnesina e Viminale per 'sbrogliare' il nodo della distribuzione dei 131 migranti a bordo della Gregoretti, bloccata nel porto di Augusta. E' il 'carteggio' che Matteo Salvini allega alla sua memoria difensiva, firmata il 28 dicembre, e presentata alla giunta per le elezioni e l'immunita' del Senato, che deve decidere sulla richiesta di autorizzazione a ...

Gregoretti - Antonio Padellaro a Stasera Italia : "L'attenzione tornerà su Matteo Salvini e sull'immigrazione" : Antonio Padellaro, ospite a Stasera Italia su Rete 4, interviene sul caso della nave Gregoretti per il quale il Parlamento dovrà esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il prossimo 20 gennaio. "Il tema dell'immigrazione, che era sta

Nella memoria difensiva di Salvini sul caso Gregoretti c’è il nulla : Roma. Otto mail, tre paginette del contratto di governo, due lanci di agenzia. Sta tutta qui la memoria difensiva sul caso Gregoretti approntata alla bene e meglio e presentata ieri dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini alla Giunta del Senato. Il tutto accompagnato da una diretta Facebook del

Ma Salvini che parla di “decisione collegiale” per Gregoretti è lo stesso che ha detto che fermava gli sbarchi da solo? : Matteo Salvini oggi depositerà la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti per convincere il Senato a non votare l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. La linea di difesa è sempre la stessa: quella di impedire lo sbarco dei migranti dal pattugliatore della Guardia Costiera italiana fu una decisione collegiale del Governo e non del solo ministro dell’Interno. La linea di difesa di Salvini: è colpa di Conte Il Corriere della ...

Gregoretti - Salvini deposita memoria : "Palazzo Chigi sapeva" : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha depositato una memoria difensiva in merito al caso Gregoretti, la nave della Marina militare che a fine luglio scorso rimase bloccata per ordine del Viminale nel porto di Augusta per sei giorni con un centinaio di migranti a bordo. Caso Gregoretti, Salvini: 'Mi arrestino, non ho paura dei processi perché ho difeso il mio Paese' Il leader della ...

Gregoretti - Grasso : “La memoria di Salvini è un boomerang clamoroso. Lo inchioda alle sue responsabilità. Le indagini hanno già chiarito che il Governo non fu coinvolto” : “La debolissima memoria difensiva di Salvini e gli allegati sono per lui un boomerang clamoroso. Leggendo le carte depositate anche oggi viene confermato quanto già evidenziato dai magistrati con il loro supplemento di indagine: il Governo non è stato coinvolto nell’assegnazione del POS e nello sbarco dei migranti, ma solo nella ricerca di Paesi disponibili per il ricollocamento, fase che nulla ha a che fare con il reato contestato ...

Caso Gregoretti - la difesa di Salvini : il governo decise con me. Scacco a Conte : Gregoretti, la difesa di Matteo Salvini: il leader della Lega punta sull’interesse pubblico e sulla collegialità della decisione. Caso Gregoretti, Matteo Salvini accusa il governo. La linea difensiva dell’ex ministro degli Interni è chiara: vuole trascinare con sé anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri ministri che hanno collaborato con lui. Roma 10/09/2019 – voto sulla fiducia al governo / foto ...

Gregoretti - Salvini deposita al Senato una memoria difensiva : “Agito nell’interesse dell’Italia e con il pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi”. Ma nelle sue carte non c’è traccia di contatti con Conte e Di Maio : Il leader della Lega Matteo Salvini ha depositato stamattina in Giunta per le autorizzazioni parlamentari di Palazzo Madama la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti, dove assicura di aver agito nell’interesse dell’Italia, “col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Una vicenda, quest’ultima, che aveva convinto il ...