Governo: polemica su Pisano e identità digitale, Pd ‘serve confronto urgente’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – E’ polemica su alcune dichiarazione del ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, a proposito dell’identità digitale. Il Pd chiede un “confronto urgente” in materia con il ministro. Oggi Pisano ha detto a Radio Rai: “Con l’identità digitale noi avremo un’unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali e potrebbe essere utilizzata non solo per ai servizi digitali della Pubblica amministrazione ma anche del privato per esempio i nostri conti in banca prenotare un’auto in sharing, andare al cinema, comprare su Amazon”. E quindi Pisano ha aggiunto: “User e password dovrebbero essere dati dallo Stato perche è lo Stato l’unico soggetto che ha davvero certezza che quello è quel cittadini. Lei, lo sa quanto truffe ci sono sull’identità su internet?”. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Carmine13051963 : RT @Massimi47715989: @RadioSavana @NicolaPorro ECCOLO QUA IL BALORDO COMUNISTA DI FAZIO CHE APPROFITTA DELLA POLEMICA PER AVRE… - Massimi47715989 : @RadioSavana @NicolaPorro ECCOLO QUA IL BALORDO COMUNISTA DI FAZIO CHE APPROFITTA DELLA POLEMICA PER AV… - vanabeau : @__E_m_i Prova a fare una semplice ricerca sui miei tweet e capiresti che io sono di IV che fa parte di questo gove… -