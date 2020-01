Francesco e lo "schiaffo" in piazza Chi è davvero l'"uomo" Bergoglio? (Di sabato 4 gennaio 2020) Evi Crotti Come dice la sua scrittura, papa Francesco è persona aperta e allo stesso tempo adattiva Ma che diamine! Che cosa avrebbe fatto di così terribile e grave papa Francesco? Sappiamo benissimo tutti quanto egli soffra per una gamba che gli crea notevoli problemi di deambulazione. Un giornalista che lo conosce bene mi disse un giorno che egli non dovrebbe neppure camminare tanto è il dolore che prova nei movimenti. Non dimentichiamo che papa Bergoglio, prima di essere un papa è un uomo e come tale soffre come tutti noi. Il gesto di reazione è stato senza dubbio occasionale e legato alla paura che rimanendo la pellegrina attaccata al suo braccio avrebbe potuto farlo cadere. Niente di più umano! Come dice la sua scrittura, papa Francesco è persona aperta e allo stesso tempo adattiva per cui il suo comportamento è sempre dettato dalla disponibilità specie per i bimbi e ... Leggi la notizia su ilgiornale

