Droga al concerto, la risposta del rapper Clementino (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Un gioco e nessun inno alla marijuana. Il rapper Clementino, il giorno dopo l’attivazione di un’inchiesta da parte della procura della Repubblica di Nocera Inferiore che lo accusa di aver inneggiato all’utilizzo di droghe leggere durante il concerto dell’inizio dell’anno in piazza Diaz, nel centro dell’Agro nocerino sarnese, si difende dall’accusa che ritiene ingiusta ed esagerata e si dice pronto con i suoi legali anche a presentare querela contro quanto è stato scritto su di lui ed il sindaco che ha annunciato di bloccare il pagamento del cachet per il concerto. Come riportato nell’intervista sul quotidiano La Repubblica, Clementino ha semplicemente utilizzato le parole di una sua canzone e smentisce di aver lanciato filtri e cartine al pubblico mentre si tratta di gadget tradizionali di colore verde. “Non so cosa sia successo e ... Leggi la notizia su anteprima24

