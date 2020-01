Destro Genoa, è ufficiale: arriva il comunicato dei rossoblù (Di sabato 4 gennaio 2020) Destro Genoa, adesso è ufficiale. arrivano i comunicati da parte dei rossoblù e del Bologna. L’attaccante in Liguria a titolo temporaneo Adesso è ufficiale il trasferimento di Mattia Destro al Genoa. I rossoblù, tramite il proprio sito web, hanno pubblicato il comunicato che sancisce la fine alla trattative. Ecco la nota: «Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Bologna Fc, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Destro». Contemporaneamente anche il Bologna ha reso pubblico il tutto: «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Destro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

