Data d’uscita e trailer di Hunters su Prime Video, svelata la lotta di Al Pacino ai rigurgiti nazisti in America (Di sabato 4 gennaio 2020) È una delle serie tv più attese del 2020 e dopo un primo, promettente teaser, si svela adesso in un nuovo trailer esteso. Stiamo parlando di Hunters, su Prime Video dal 21 febbraio per raccontare una storia che vale già il prezzo dell'abbonamento. Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti nella violenta New York del 1977. I Cacciatori – Hunters, come vengono chiamati da tutti – hanno infatti scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni e cospirano per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. Arriva un momento in cui ciascuno di noi deve scegliere fra la luce e l’oscurità. Ma quanto nel mondo c’è così tanta oscurità, forse qualcuno sceglie per noi, commenta il personaggio di Al Pacino nel teaser trailer di Hunters. Non possiamo conoscere il male finché non colpisce, ed è questo il momento di agire, ... Leggi la notizia su optimaitalia

