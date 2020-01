Dai festeggiamenti col neomelodico all’arresto: Silviotto ‘u nanetto torna in cella (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Dai festeggiamenti per la scarcerazione con tanto di fuochi d’artificio, champagne e concerto neomelodico, con tanto di dediche al boss’ fantasma’ detenuto all’arresto dopo poco più di due mesi. Silvio De Luca, 43 anni, meglio conosciuto come “Silviotto ‘u nanetto”, torna in carcere dopo lo show e le scene di giubilo avvenute tra le case popolari di Monteruscello il 31 ottobre scorso per salutare il ritorno nel quartiere suo e di un altro affiliato, Giovanni Illiano, 48 anni, detto “Fasulillo, del clan Longobardi e Beneduce. Nella serata di venerdì 3 gennaio Silvio De Luca, sottoposto a libertà vigilata e all’obbligo di non allontanamento dal comune di residenza (Pozzuoli) e al divieto di frequentare pregiudicati, è stato arrestato a Napoli dagli agenti della Polizia di Stato del ... Leggi la notizia su anteprima24

