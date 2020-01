CLEMENTINO: 'IO SOTTO INCHIESTA, VOGLIONO COLPIRMI'/ 'Non inneggio alle droghe ma...' (Di sabato 4 gennaio 2020) CLEMENTINO SOTTO INCHIESTA per aver inneggiato alla marijuana al concerto di Capodanna a Nocera Inferiore. Lui: 'Sono favorevole alle droghe leggere ma..' Leggi la notizia su ilsussidiario

NicolaManzari3 : Tranquilli!!.... Era light.. ?? ?? Il rapper Clementino sotto accusa per aver lanciato marijuana ad un concerto: 'È… - Emanuele676 : RT @repubblica: Clementino: “Io, sotto inchiesta per una canzone, ma non inneggio alla droga” - repubblica : Clementino: “Io, sotto inchiesta per una canzone, ma non inneggio alla droga” -