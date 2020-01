C’era una volta a… Hollywood: la versione estesa del film in uscita tra un anno? (Di sabato 4 gennaio 2020) Quentin Tarantino ha suggerito che potremmo vedere la versione più lunga di C'era una volta a... Hollywood, della potenziale durata di 4 ore, entro il 2021. Quentin Tarantino ha suggerito che potremmo vedere la versione estesa (della possibile durata di 4 ore) di C'era una volta a... Hollywood, il suo nono film, entro il 2021. È successo ieri, in occasione di una proiezione speciale del film al cinema ArcLight Hollywood a Los Angeles organizzata dal sito Collider per la stagione dei premi. Tarantino era presente insieme a Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, e nel corso del Q&A dopo la proiezione ha parlato di come durante la post-produzione si sia rivolto direttamente a Tom Rothman, responsabile del ramo cinematografico della Sony, per decidere cosa tagliare per l'uscita ... Leggi la notizia su movieplayer

