Cammaroto svela le ultimissime sul mercato del Napoli (Di sabato 4 gennaio 2020) Cammaroto su Lobotka, Cyprien, Soumarè, Basic e Jordan Lukaku, al vaglio Koutris e Politano, dentro o fuori per Mertens e Callejon Emanuele Cammaroto, giornalista esperto di calciomercato, nella sua consuete rubrica su NapoliMagazine.com, ha parlato del mercato del Napoli in entrata ed in uscita. Questo quanto scritto dal giornalista: SUL mercato INVERNALE DEL Napoli ”Ore calde ma anche e soprattutto di riflessioni strategiche per il mercato invernale del Napoli. Alle porte della sfida con l’Inter il club partenopeo non e’ ancora riuscito a chiudere operazioni in entrata anche se mai come in questo gennaio sono diversi i fronti aperti. SU LOBOTKA ”Lobotka al 90 per cento e’ già azzurro ma la trattativa non e’ chiusa perché il Celta Vigo sta provando un gioco a rialzo in extremis sul costo del cartellino. Il Napoli ha fretta e sa di avere in mano ... Leggi la notizia su forzazzurri

