Baghdad: esplosioni vicino all’ambasciata Usa, tensione alle stelle (Di sabato 4 gennaio 2020) Nuova scossa nel capitolo di tensioni tra Iran e Usa: di questi minuti la notizia di due forti esplosioni nei pressi dell’ambasciata americana a Baghdad. Secondo fonti locali si tratterebbe di razzi, e uno avrebbe colpito una base aerea che ospita soldati Usa. Cuore di quella che potrebbe assumere i contorni di una rappresaglia dopo l’uccisione di Soleimani, sebbene non confermata, sarebbe la cosiddetta ‘Zona verde’, area superprotetta in cui insistono anche uffici del governo iracheno. esplosioni vicino ad ambasciata Usa a Baghdad La tensione dopo la morte del generale iraniano Soleimani, ucciso in un raid Usa poche ore fa, si fa sempre più alta. Tra Iran e Stati Uniti le scintille preoccupano e l’ultima notizia di un presunto lancio di razzi nella ‘Green zone’ di Baghdad non offre margini di conforto. Nessuna conferma ufficiale sulla natura delle due esplosioni che si ... Leggi la notizia su thesocialpost

