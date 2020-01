ATP Cup 2020: Novak Djokovic esordisce al meglio, battuto Kevin Anderson in due set (Di sabato 4 gennaio 2020) Novak Djokovic regala alla Serbia la prima vittoria della sua ATP Cup 2020 e lo fa grazie al successo in due set sul sudafricano Kevin Anderson. Una battaglia di quasi due ore e mezza e che si è risolta in due tie-break a favore del numero due del mondo. Anderson ha mostrato comunque ottimi segnali al rientro dopo il lungo stop per infortunio ed esce dal campo anche con il rimpianto di aver messo in rete il dritto sul 6-5 del secondo tie-break. La Serbia si è così portata sul 2-0 contro il Sudafrica, visto che in precedenza era arrivata la vittoria di Dusan Lajovic in tre set con Lloyd George Harris. Tornando al match, Djokovic è partito subito molto forte, strappando il servizio in apertura al sudafricano. Il serbo ha tenuto bene i propri turni in battuta, fino al settimo game, quando ha avuto un passaggio a vuoto. Controbreak di Anderson, che nel game successivo ha poi difeso ben ... Leggi la notizia su oasport

