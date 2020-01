Valencia-Eibar: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 3 gennaio 2020) Valencia-Eibar: probabili formazioni, pronostico e quote Valencia-Eibar sarà uno dei match in programma nella 19esima giornata di Primera Division. Fischio d’inizio previsto sabato 4 gennaio alle ore 13:00 presso l’Estadio de Mestalla di Valencia. Il Valencia, che ora occupa la ottava posizione in classifica con 28 punti, proviene dal pareggio in trasferta contro il Real Valladolid per 1-1. Dopo un inizio tentennante, i murcielagos sembrano aver ritrovato smalto. Nonostante i molteplici infortuni, la squadra risponde bene e si candida per la lotta al quarto posto, obiettivo raggiunto nelle ultime due stagioni. L’Eibar al momento si trova in sedicesima posizione in classifica con 19 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Granada per 3-0. Un successo vitale per gli armeros, che prima di affrontare il sodalizio andaluso erano scivolati pericolosamente ... Leggi la notizia su termometropolitico

