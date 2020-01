Usa, raggiunta la piena operabilità per la Seconda flotta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il comando della rinata Seconda flotta della Marina statunitense ha annunciato, il 31 dicembre scorso, di aver raggiunto la piena operabilità, dopo l’avvio della ricostituzione iniziata nel 2018 a seguito dell’aumento delle tensioni internazionali con la Russia. La Seconda flotta sarà basata a Norfolk, Virginia, alla stessa maniera di quanto avveniva fino a nove anni fa con la sua precedente- che portava la stessa numerazione. Identici saranno anche gli obiettivi, perché il nuovo comando avrà il compito di assicurare la sicurezza di tutta l’area dell’Atlantico settentrionale e dell’Artico, andando così a fare da deterrente a ogni eventuale azione o provocazione militare da parte della marina russa. Ristabilita in ottica anti-Russia Non solo però, perché il comando della Seconda flotta avrà anche il compito di supervisionare l’addestramento e la certificazione delle varie unità ... Leggi la notizia su it.insideover

