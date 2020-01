Torino, ragazzini raccolgono un petardo inesploso e finiscono in ospedale (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Torino, dove due bambini di 10 e 12 anni sono rimasti feriti dopo aver raccolto un grande petardo che non era esploso nella notte di Capodanno. Qualcuno lo ha gettato e poi lo ha lasciato in strada. I due ragazzini lo hanno raccolto, forse per giocarci o forse per vedere di cosa si trattava, ma il petardo è esploso ferendo le loro mani e facendo saltare le loro dita. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato i due ragazzini all’ospedale CTO di Torino, dove il team medico li ha subito sottoposti ad un’operazione chirurgica. Secondo quanto è stato reso noto, il ragazzino di 12 anni ha perso quattro dita della sua mano destra, mentre al ragazzino di 10 anni, sono state ricostruite tre dita sempre della mano destra. Entrambi sono ancora ... Leggi la notizia su bigodino

Lucavad72 : RT @SkyTG24: Botti di Capodanno, ragazzini feriti a Nole: denunciato un operaio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Botti di Capodanno, ragazzini feriti a Nole: denunciato un operaio - antonelli19881 : RT @SkyTG24: Botti di Capodanno, ragazzini feriti a Nole: denunciato un operaio -