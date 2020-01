Sonia Mosca vince la seconda edizione di All Together Now (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sonia Mosca E’ Sonia Mosca la prima vincitrice del 2020 catodico. A lei è andata la vittoria della seconda edizione di All Together Now, il game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Convinti fin dalla prima esibizione i 100 giurati del muro, la concorrente ha sbaragliato gli altri 11 finalisti del programma e si è portata a casa il premio in palio di 50.000 euro. Nel corso della finalissima, Sonia ha eseguito varie canzoni: Stand Up For Love delle Destiny’s Child, All By Myself, nella versione di Celine Dion, e Un Nuovo Bacio in compagnia di Gigi D’Alessio, giudice speciale della puntata. Il pezzo che è valso la vittoria a Sonia è stato però I Love The Lord di Whitney Houston: con 96 punti, la donna ha battuto il secondo classificato Enrico Bernardo (71 punti). Si è fermata, invece, sul gradino più basso del podio la ... Leggi la notizia su davidemaggio

