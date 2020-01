Scuola: Palermo, dal 7 gennaio al via iscrizioni per materne (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) - Saranno aperte dal 7 al 31 gennaio 2020 le iscrizioni per le scuole dell'infanzia del Comune di Palermo, relativamente all'anno scolastico 2020/2021. Possono essere iscritti alla Scuola dell'infanzia i minori dai 3 ai 5 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2 Leggi la notizia su liberoquotidiano

palermomaniait : Iscrizioni scuola prima Infanzia a Palermo per l'anno scolastico 2020/2021 - - porusio : RT @carmeloabbate: Lei è Nadia. Nasce in Piemonte il 7 novembre del 1976. Ha pochi anni, la famiglia si trasferisce vicino a Palermo. Nadia… - carmeloabbate : Lei è Nadia. Nasce in Piemonte il 7 novembre del 1976. Ha pochi anni, la famiglia si trasferisce vicino a Palermo.… -