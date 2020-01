Paola Barale e Gianni Sperti perché si sono lasciati: “Lui voleva dei figli ma io…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La storia tra Gianni Sperti e Paola Barale è iniziata quando si sono conosciuti dietro le quinte di “Buona Domenica”: dapprima erano solo amici, poi la passione ha preso il sopravvento e i due si sono legati talmente tanto da decidere di sposarsi. Il matrimonio è durato solo tre anni, ecco i reali motivi della rottura… “Lui era freddo e distaccato” Sembrava una favola, ballavano insieme e si sono innamorati proprio danzando. A detta di Paola Barale, Gianni Sperti era un uomo forte e l’aveva affascinata proprio per il suo carattere sicuro. L’amore era nato dietro le quinte, tra una coreografia e l’altra: i primi tempi erano solo amici, ma poi si sono resi conto che c’era qualcosa in più… Nel 1999 hanno deciso di sposarsi, ma solo tre anno dopo hanno interrotto la relazione, sfociando in un terribile divorzio che ha minato il bel ... Leggi la notizia su velvetgossip

