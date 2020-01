Napoli, sta per partire un nuovo cantiere sul Lungomare: possibile caos traffico (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tra pochi giorni la partenza in via Caracciolo e via Partenope del cantiere per la posa di cavi ad alta tensione (che dovrebbe terminare entro marzo). Con l’arrivo del 2020 i cittadini napoletani dovranno fare i conti con un nuovo cantiere in una zona “calda” della città, quella del Lungomare, con probabili forti ripercussioni sul … L'articolo Napoli, sta per partire un nuovo cantiere sul Lungomare: possibile caos traffico proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

