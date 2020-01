Iraq, raid Usa uccide il generale Soleimani: le immagini dell’attacco e dell’auto in fiamme (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una raffica di razzi scagliati in una zona vicina all’aeroporto di Baghdad. È il raid aereo degli Stati Uniti che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani e il numero due della milizia paramilitare sciita Hashd Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandes. Nelle immagini l’auto in fiamme dopo l’attacco e il successivo lancio di missili che non ha causato ulteriori feriti. Lo scenario, una volta spento l’incendio, è apocalittico. Video Twitter L'articolo Iraq, raid Usa uccide il generale Soleimani: le immagini dell’attacco e dell’auto in fiamme proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

