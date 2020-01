Infinity, le uscite di gennaio 2020: Prodigal Son, Suits 9, Manifest 2 e molto altro (Di venerdì 3 gennaio 2020) Infinity: le uscite di gennaio 2020. Tra i film e serie tv in arrivo: Smallfoot, Young Sheldon 2, Manifest 2, Prodigal Son. I titoli di Infinity Premiere Inizia un nuovo anno, e se vogliamo considerare gennaio come il primo “giorno” dell’anno, significa che arrivano anche nuovi contenuti nelle varie piattaforme streaming esistenti in Italia. Nel mese di gennaio il servizio streaming di casa Mediaset si prepara alle nuove stagioni inserendo vari cofanetti di serie in arrivo, ma non mancano anche le novità in prima tv, vediamo quindi le uscite di gennaio 2020 su Infinity: Clicca qui per le uscite su Netflix a gennaio 2020. In questo gennaio, non abbiamo dettagli su Infinity Premiere, l’utile servizio di Infinity che offriva ai suoi clienti un film ancora nella finestra a noleggio, gratuitamente per 7 giorni. Pare che le premiere arriveranno, ma verranno annunciate ... Leggi la notizia su dituttounpop

