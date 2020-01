Il Messaggero: il Napoli si gioca il futuro ed è arbitro dello scudetto (Di venerdì 3 gennaio 2020) La lotta per lo scudetto, per una volta, è accesa. Non c’è più solo la Juventus, ma anche Inter, Lazio e, in parte anche la Roma. Ne scrive il Messaggero, che attribuisce al Napoli un ruolo importante, quello di essere un po’ l’ago della bilancia del destino dello scudetto, almeno per il mese di gennaio. “Gennaio è il mese decisivo, non tanto per capire chi vincerà lo scudetto, quanto per avere un’idea chiara su chi lo potrà davvero inseguire. Da domenica al 26, sono quattro giornate, nelle quali ci saranno alcuni scontri diretti fondamentali. Una delle chiavi scudetto la tiene il Napoli, che affronterà nell’ordine, Inter, Lazio e Juventus, solo con i biancocelesti giocherà fuori casa (ha già affrontato la Roma e perso all’Olimpico due mesi fa). Il Napoli si gioca il futuro, capirà se potrà rientrare almeno nella lotta per il quarto posto e sarà arbitro del ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il Messaggero: il Napoli si gioca il futuro ed è arbitro dello scudetto Gennaio mese importantissimo, perché la sq… -