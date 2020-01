Ibrahimovic fissa gli obiettivi: «Aiutare la squadra e divertirmi» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ibrahimovic parla degli obiettivi da raggiungere nella sua seconda esperienza al Milan: «Voglio migliorare la situazione» All’interno della sua lunga conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha tracciato gli obiettivi da perseguire col Milan. Ecco l’idea del calciatore svedese: «Voglio Aiutare a migliorare la situazione e poi voglio stare bene e divertirmi tanto. Ogni secondo che sto in campo voglio sentire l’erba perché quando sono stato fuori per un anno non è stato facile. Le mie condizioni? Non ho toccato il pallone ma non sarà un problema. Secondo me sono pronto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: ?? La coppa Italia manca alla bacheca di Ibra - la_rossonera : ?? La coppa Italia manca alla bacheca di Ibra - gilnar76 : Ibrahimovic fissa l’obiettivo: «La Coppa Italia? Vincere è sempre una priorità» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… -