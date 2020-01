I «Globes» aprono la corsa Oscar - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cinzia Romani «The Irishman» tra i favoriti con «Storia di un matrimonio» Cinzia Romani Giganti dello streaming e pesi massimi di Hollywood, come Reese Whiterspoon, Michael Douglas e Meryl Streep: tutti all'arrembaggio dei Golden Globes 2020. La premiazione della 77esima edizione si terrà il 6 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Intanto, fioccano scommesse: a chi il sospirato Globo d'Oro per il miglior regista, il miglior film e i migliori attori? I premi televisivi e cinematografici vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, che riunisce giornalisti internazionali specializzati e gli occhi sono puntati su chi ha cumulato più nomination. A iniziare da Storia di un matrimonio, film di Noah Baumbach (6 candidature) con Adam Driver e Scarlett Johannson, prodotto da Netflix e tallonato dall'ultimo capolavoro di Martin Scorsese, The Irishman (i bookmakers qui ... Leggi la notizia su ilgiornale

