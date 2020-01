Gli effetti della morte di Soleimani sul prezzo del petrolio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Schizzano in alto gli indici petroliferi dopo il raid americano che ha ucciso il capo dell’élite Quds iraniana, il generale Qassem Soleimani, suscitando preoccupazioni per l’escalation delle tensioni regionali e per la conseguente interruzione delle forniture di greggio. Il Wti (West Texas Intermediate)- indice americano del greggio – aumenta da 1,70 dollari a 62,82 dollari, avendo in precedenza raggiunto $ 64,09 al barile, il più alto da aprile 2019. Il Brent registra, invece, un incremento di circa il 4%, raggiungendo i 69,50 dollari al barile, il più alto da metà settembre quando sono state attaccate le strutture petrolifere saudite. Attendendo le mosse dell’Iran Secondo gli analisti non mancheranno le rappresaglie iraniane: Teheran potrebbe riprendere anche le azioni di disturbo nelle spedizioni commerciali nel Golfo e dare il via a esercitazioni militari per ... Leggi la notizia su it.insideover

s_parisi : Il pd in Pisana si vanta della 'quantità di leggi' approvate. Ma il Lazio per crescere ha bisogno di ridurre le leg… - ClaudioZavatti1 : RT @DaAsaro: #Epav #Baccega Ecco gli effetti positivi della Spazzacorrotti in Valle d'Aosta ?? - Toni_Borlini : @mgmaglie @TribvnvsPlebis In effetti la finta-sovranista ha ragione, tranne un iniziale, breve e fugace appoggio so… -