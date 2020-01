Giuseppe Conte disperato per i M5s | Non so come farò | se andiamo avanti così finirò

Giuseppe Conte è andato a conoscere Bianca - la prima bambina nata in Italia - a Roma - nel 2020. : "Lei e tutti gli altri bambini che si affacciano alla vita in queste ore devono potere crescere in un Paese che garantisca loro un presente e un futuro all’altezza dei propri sogni", ha scritto su Facebook il presidente Conte.Continua a leggere

Giuseppe Conte lancia la sua sfida per il 2020 : «I giovani non vanno traditi» : Se il 2019 doveva essere un anno bellissimo, per il 2020 la definizione potrebbe essere di anno intenso. O meglio: di intenso lavoro. A descriverlo così è il premier, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. «Ci aspetta un anno di intenso lavoro per fare in modo che le aspettative dei nostri giovani non siano tradite», scrive il presidente del Consiglio. «Questa mattina sono andato a conoscere Bianca, la prima bambina nata in Italia, a Roma, ...

Giuseppe Conte vuole il Quirinale? L'indiscrezione clamorosa - può succedere a Sergio Mattarella grazie al Pd : Giuseppe Conte è riuscito nel giro di pochi mesi a far cambiare radicalmente la posizione del Partito Democratico su di lui: prima era un avversario, adesso è il punto di riferimento di "tutte le forze progressiste", per usare le parole di Nicola Zingaretti. I dem hanno capito che devono aggrapparsi

Ora per Giuseppe Conte gli immigrati sono importantissimi “Abbiamo bisogno di loro - fanno lavoro che molti non vogliono fare” : Il Premier Giuseppe Conte durante il suo discorso di fine anno durante il quale ha fatto un bilancio dell’azione di governo ha parlato anche della questione immigrati. Il Presidente del Consiglio che nel precedente governo gialloverde ha firmato i tanti discussi decreti sicurezza ha parlato del tema immigrati. Conte ha detto che: “Il tema vero è che se abbiamo delle persone che non vengono minimamente integrate nella comunità ...

Giuseppe Conte non lascia la politica - gelo di Di Maio e M5s : "Perché ora? Non è un caso". Il retroscena : "Tutti si sono chiesti: perché ora?". Secondo il Corriere della Sera, da Luigi Di Maio in giù tutti nel M5s hanno accolto con sorpresa (negativa), gelo o addirittura irritazione l'uscita del premier Giuseppe Conte, che lunedì ha annunciato con un colloquio a La Repubblica la propria intenzione di no

Franco Bechis - i sondaggi su Giuseppe Conte : "Perché gli indici di fiducia sono fallaci". Una fine tragica? : "Un oscuro caso di doppia personalità". Così, con garbo, Franco Bechis demolisce la figura di Giuseppe Conte. "sono fallaci sempre più i sondaggi, ma lo sono ancora di più le rilevazioni della fiducia che gli italiani avrebbero nei leader politici", spiega il direttore del Tempo a proposito del prem

Giuseppe Conte - nel Pd tutti ai suoi ordini a parte uno. Il big "freddo" - una pesantissima indiscrezione : Ormai Giuseppe Conte è una risorsa del Pd, un futuro alleato. Ma non tutti, al Nazareno, sembrano stati contagiati dal contismo dilagante di queste settimane. Certo, il segretario Nicola Zingaretti lo ha pubblicamente definito un "punto di riferimento" del centrosinistra che verrà, e tutti i ministr

Enrico Mentana dà il voto a Giuseppe Conte : "Sei e mezzo - porta avanti la nave in una situazione incredibile" : Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana promuove Giuseppe Conte con un misero 6 e mezzo. "Partito come mozzo", spiega Mentana a Il Tempo, il presidente del Consiglio "si è rivelato un capitano che bene o male porta avanti la nave. In una situazione incredibile come quella italiana, tutto avremmo potut

Il 2019 non è stato “l’anno bellissimo” promesso da Giuseppe Conte : Il bilancio del 2019 di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio di due governi avversari. Un anno non proprio semplice e bellissimo ma non è tutto da buttare. Arrivati alla fine dell’anno è giunto inevitabilmente il tempo di fare il bilancio anche per quanto riguarda la politica. E in questo senso pesano le rassicurazioni di Giuseppe Conte, che appena dodici anni fa aveva assicurato che il 2019 sarebbe stato un anno bellissimo per ...

Goffredo Bettini - parla il piddino : "Perché sarebbe un bene se Giuseppe Conte facesse una sua lista" : Giuseppe Conte "fa bene a voler continuare a fare politica" perché, dice il piddino Goffredo Bettini in una intervista al Corriere della Sera, "si è conquistato un ruolo importante, ha fatto scelte politiche nette contro la destra, ha avuto pazienza e decisione". Quindi, sarebbe un "bene" se facesse

Matteo Renzi ancora contro Giuseppe Conte - ecco cosa il governo dovrebbe fare per andare avanti : Matteo Renzi, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Stampa, ha lanciato altre frecciate al Conte-bis e ha spiegato cosa secondo lui andrebbe fatto per non veder cadere la legislatura Il reddito di cittadinanza non funziona e a dirlo sono i numeri, non certo i politici. Questo è solo uno dei provvedimenti che il […] L'articolo Matteo Renzi ancora contro Giuseppe Conte, ecco cosa il governo dovrebbe fare per andare ...

Pier Luigi Bersani lancia Giuseppe Conte : "Può essere il mio premier - a patto che faccia bene la 'fase 3'" : Pier Luigi Bersani spende parole di grande stima nei confronti di Giuseppe Conte. Ospite di Stasera Italia in diretta su Rete4, l'ex segretario del Partito Democratico è convinto che il premier possa essere il leader di un soggetto più largo di centrosinistra. "Lui ha avuto una 'fase 1' in cui ha fa

Elsa Fornero scrive il programma a Giuseppe Conte : "Dice tante ovvietà - cosa deve fare su Quota 100 e Reddito" : In un'intervista a La Stampa, Elsa Fornero è in vena di consigli a Giuseppe Conte. Quest'ultimo nella conferenza di fine anno ha detto che Quota 100 e Reddito di Cittadinanza vanno riviste, a riguardo l'ex Ministro del lavoro ritiene che il premier "dica una cosa ovvia. Avrebbe potuto dire 'forse ci

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : flop di Giuseppe Conte - italiani sempre più pessimisti su lavoro ed economia : Gli italiani non la pensano come Giuseppe Conte, questo anno non è stato "bellissimo". Anzi è stato peggio del 2018, quando al governo c'era Matteo Salvini con la Lega. Secondo il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, infatti, oggi uno su due, il 49 per cento, "ritiene che il Pa