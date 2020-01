Gazzetta: Lobotka al Napoli, Giuntoli vola in Spagna, a breve le visite mediche (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Napoli ha fretta, non ha più temo per aspettare ancora Lobotka. Ieri Giuntoli è volato a Madrid con il benestare di De Laurentiis per chiudere l’affare con un prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto a giugno (17) per un totale di 20 milioni di euro, a fronte di 25 chiesti dal presidente del Celta Vigo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ritiene che l’offerta fatta sia giusta per un giocatore che non ha nessuna esperienza in Italia e che dovrà, in qualche modo, ambientarsi alla nuova realtà. L’impegno di Giuntoli è quello di rientrare a Napoli con lo stesso Lobotka per fargli sostenere le visite mediche a Villa Stuart in modo da fargli raggiungere Castel Volturno a strettissimo giro. Con il giocatore c’è l’accordo, percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni La società spagnola invece è convinta di aver fatto una grande favore ... Leggi la notizia su ilnapolista

