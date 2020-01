Foggia, Roberto D’Angelo ucciso in un agguato (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’uomo, 53enne commerciante di auto, è stato affiancato da una motocicletta mentre era in auto. Due i colpi di postola che lo hanno raggiunto, uccidendolo. Leggi anche ->Pietro Genovese: “Sono sconvolto e devastato, ma sono partito con il verde” Roberto D’Angelo, 53 anni, è stato ucciso ieri sera a Foggia con due colpi di pistola … L'articolo Foggia, Roberto D’Angelo ucciso in un agguato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitinterno : Foggia. Omicidio viale Candelaro: morto Roberto D'Angelo (FOTO - VIDEO) - infoitinterno : Foggia. Omicidio al Candelaro: morto Roberto D'Angelo (FOTO - VIDEO) - OndaradioGargan : Agguato mortale a Foggia: ucciso il 53 enne Roberto D'Angelo -