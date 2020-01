Epifania speciale al San Pio: in scena il Presepe vivente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Epifania davvero speciale al “San Pio”, per contribuire a far vivere l’aria delle festività natalizie ai degenti dell’Azienda Ospedaliera beneventana. Per iniziativa dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Il Sannita”, guidata da Antonio De Cristofaro, il Presepe vivente, rappresentato nei giorni scorsi con successo presso l’area archeologica dell’Arco del Sacramento, farà tappa, sia pur solo nelle figure più significative, presso i padiglioni del nosocomio “G. Rummo”, per portare l’annuncio gioioso della nascita del Salvatore. Infine, presso il padiglione “San Pio”, che ospita, tra le altre, le UU.OO.CC. di Pediatria e di Neonatologia con Tin, i “Re Magi”, a ricordo di quanto fecero i saggi astrologi giunti dall’Oriente alla capanna di Betlemme, distribuiranno sorrisi, affetto e graditi regali ai piccoli degenti. A degno ... Leggi la notizia su anteprima24

