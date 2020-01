Dramma di Capodanno, 55enne uccide la figlia di 25 anni e il genero poi tenta di suicidarsi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lindita Musai, 25 anni, e suo marito, Anton, di 29 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco alla vigilia di Capodanno nella loro casa a Melbourne, in Australia, dal padre di lei. Il killer, 55 anni, ha poi rivolto la pistola verso se stesso nel tentativo di suicidarsi ma non ci è riuscito ed ora è piantonato dalle forze dell’ordine in ospedale, dove versa in condizioni critiche. Indagini in corso. Tragedia di Capodanno a Melbourne, in Australia. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola la figlia e il genero, poi ha rivolto l’arma contro se stesso nel tentativo di suicidarsi. Si trova ora piantonato in ospedale il papà di Lindita Musai, la 25enne ammazzata insieme al marito Anton, 29 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il Dramma si sarebbe consumato intorno alle 10:30 di martedì 31 dicembre. Un testimone ha riferito di aver visto il killer, 55 anni, sbucare ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Dramma di Capodanno, 55enne uccide la figlia di 25 anni e il genero poi tenta di suicidarsi - zorrolando : DRAMMA DI CAPODANNO: UCCIDE LA FIGLIA E IL GENERO, POI TENTA DI UCCIDERSI - Alessia433 : 'Il giorno prima di Capodanno sono rimasta letteralmente in mutande... Una mia amica mi ha portato una tuta, mia zi… -