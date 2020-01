Concorso Polizia di Stato 2019, 120 Commissari: data preselettiva e quiz della banca dati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2019 n. 95 è Stato pubblicato il bando di Concorso Polizia di Stato 2019 per l’assunzione di 120 Commissari nella carriera di funzionari. La procedura è aperta a tutti i cittadini italiani in possesso di determinati requisiti che illustreremo nei prossimi paragrafi. Le candidature verranno accettate fino al 2 Gennaio 2020. Vediamo in sintesi le principali informazioni su requisiti di accesso, modalità di invio domanda e prove selettive. Scopri i bandi attivi per Forze Armate e di Polizia Concorso Polizia di Stato 2019: requisiti Al Concorso 120 Commissari Polizia di Stato potranno partecipare tutti gli individui in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualità morali e di condotta previste dal Dlgs 30 Marzo 2001 n.165; avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni ... Leggi la notizia su leggioggi

