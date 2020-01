Centrali 118, svolta hi-tech in Campania: via ai sistemi di geolocalizzazione satellitare (Di venerdì 3 gennaio 2020) In Campania, nei prossimi anni, le Centrali operative del 118 avranno i sistemi di geolocalizzazione satellitare. Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il maxi-emendamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 relativo alla dotazione di tutte le Centrali Operative del 118 dei dispositivi di geolocalizzazione satellitare. Oltre 100 mila euro i fondi stanziati per avere un “efficace sistema di geo-localizzazione del chiamante” per le funzioni di ricerca e soccorso con le tecnologie più avanzate. Un modo quindi per velocizzare i soccorsi e far arrivare le autoambulanze nel luogo esatto dove è avvenuta la chiamata. L'articolo Centrali 118, svolta hi-tech in Campania: via ai sistemi di geolocalizzazione satellitare proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

