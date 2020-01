Autostrade, la trattativa segreta per il maxirisarcimento (Di venerdì 3 gennaio 2020) Federico Fubini sul Corriere della Sera oggi racconta che c’è una trattativa segreta tra governo e Autostrade mentre la revoca della concessione è ufficialmente scesa di prezzo – da 23 a 6-8 miliardi – per una norma nel decreto «milleproroghe» di Natale che, di fatto, modifica le clausole di rottura dell’accordo del 2007 fra il governo di allora e Aspi. Queste ultime prevedono l’indennizzo totale dei ricavi previsti dall’azienda fino alla fine della concessione nel 2038, in ogni caso: sia che il governo intervenga nell’interesse pubblico, che per inadempienza del concessionario come è il caso per il crollo del ponte Morandi. Anche dopo un «indennizzo» da parte dell’azienda del 10% per i propri errori, il conto della revoca sarebbe dunque astronomico: per toglierle la gestione di quasi tremila chilometri di Autostrade, lo Stato dovrebbe versare alla società del gruppo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

