Assassinio Soleimani, il Medio Oriente è in fibrillazione: “Lasciate subito anche Dubai” (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Assassinio di Qasem Soleimani rischia di scatenare un’escalation a livello mondiale. Ai cittadini occidentali è stato subito consigliato di abbandonare il Medio Oriente in quanto si temono immediate rappresaglie in seguito all’eliminazione del massimo generale iraniano da parte dell’amministrazione guidata da Donald Trump. Qasem Soleimani è rimasto ucciso in seguito ad un attacco aereo avvenuto … L'articolo Assassinio Soleimani, il Medio Oriente è in fibrillazione: “Lasciate subito anche Dubai” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

