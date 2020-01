Ariano Irpino, cellulari nascosti in un pacco di biscotti per un detenuto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – L’inizio del nuovo anno conferma l’emergenza carceri. Nelle scorse ore sono stati sequestrati dei micro-cellulari all’interno del carcere di Ariano Irpino. Apparecchi nascosti in un pacco di biscotti. Dopo un controllo ai raggi ex, è scattato il controllo degli agenti. I telefoni erano destinati ad un 40enne. La Procura di Avellino ha avviato ha aperto un’indagine. L’episodio fa tornare alla memoria accaduto lo scorso ottobre quando una donna cercò di nascondere dell’hashish all’interno del ragù. L'articolo Ariano Irpino, cellulari nascosti in un pacco di biscotti per un detenuto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

