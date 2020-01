Ancora a parte Koulibaly e Mertens. Gattuso spera di recuperare Fabian Ruiz (Di venerdì 3 gennaio 2020) Niente di nuovo sul fronte infortunati. Il report dall’allenamento a tre giorni dal ritorno in campo contro l’Inter recita l’ormai solito “terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens”. A questo punto diminuiscono le possibilità di recupero per Mertens, visto che al rientro dalla sosta non si è Ancora mai allenato in gruppo. E anche Koulibaly, che solo oggi ha chiuso con le terapie, difficilmente ce la farà. Resta in dubbio Fabian Ruiz, che ieri aveva la febbre e oggi ha ripreso la preparazione ma è rimasto in palestra. L'articolo Ancora a parte Koulibaly e Mertens. Gattuso spera di recuperare Fabian Ruiz ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

