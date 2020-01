Aida Nizar tuona: “non parteciperò mai più ad un reality”. Svelato il motivo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Aida Nizar è conosciuta proprio da tutti. E’ una showgirl, conduttrice e personaggio irriverente della tv spagnola. In Italia si è fatta conoscere nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. A consacrarla, però, è stato il Grande Fratello 15. Qualche ora fa la donna ha pubblicato un post dai toni decisamente accesi, affermando: NON TORNERÒ MAI PIÙ A FAR PARTE DI UN REALITY PERCHÉ NON HANNO IL DENARO NECESSARIO PER PAGARMI. ADORATE LA VOSTRA VITA! Viene da chiedersi se la showgirl iberica abbia lanciato una frecciatina al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che, ricordiamo, inizierà il prossimo 8 Gennaio in diretta su Canale 5. Aida Nizar è uno dei personaggi trash più amati del web. Nel 2003 entra a far parte, per la prima volta, del cast del Gran Hermano, ma viene espulsa. In seguito torna al Gran Hermano Vip e, anche qui, non si smentisce. Aida Nizar, ... Leggi la notizia su trendit

prestia_fabio : RT @trash_italiano: Aida Nizar non parteciperà più ai reality, ecco perché - trash_italiano : Aida Nizar non parteciperà più ai reality, ecco perché - BeasterGH : Aída Nízar llamando Elyana a Aylén jsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjs -