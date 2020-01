Aggressione in pronto soccorso, parla la dottoressa di Napoli: «Noi medici siamo in pericolo, ma non possiamo cedere alla paura» – Il video (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’ha afferrata per un polso e l’ha trascinata verso l’ambulanza, poi quando si è liberata l’ha afferrata di nuovo per la giacca, facendole perdere l’equilibrio. Alessandra Tedesco, una dottoressa dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, è stata aggredita ieri sera, 2 gennaio, sul posto di lavoro mentre stava finendo il turno. «Ieri sera stavo finendo il turno in ambulanza, ho portato in pronto soccorso questo paziente con problemi psichici. Ma il paziente è fuggito, l’ho rincorso, lui si è girato e mi ha afferrato per il polso e per il braccio e mi ha strattonata. Io mi sono girata, ma lui mi ha afferrata di nuovo per la giacca e mi ha trascinato a terra. Le persone presenti mi hanno aiutata a rialzarmi e sono fuggita dentro», racconta il medico a Open. Un brutto episodio di cui la dottoressa non incolpa il paziente che precisa ... Leggi la notizia su open.online

AssuntaAccetto1 : RT @ImolaOggi: Moglie ex deputato Scotto denuncia aggressione, gridavano 'Duce duce' Boldrini: 'sciogliere organizzazioni fasciste' Sempre… - agotwitts : RT @ImolaOggi: Moglie ex deputato Scotto denuncia aggressione, gridavano 'Duce duce' Boldrini: 'sciogliere organizzazioni fasciste' Sempre… - oggiscrivo : RT @ImolaOggi: Moglie ex deputato Scotto denuncia aggressione, gridavano 'Duce duce' Boldrini: 'sciogliere organizzazioni fasciste' Sempre… -