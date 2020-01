Addio al calciatore Carlo Collaro, ex bandiera della Puteolana negli anni Ottanta (Di venerdì 3 gennaio 2020) In lutto il mondo sportivo puteolano: è morto Carlo Collaro, già attaccante del Campania Puteolana 1988/89 e 1989/90. Contribuì in maniera determinante a portare la formazione flegrea in C1 al termine della stagione 1988/89, quando come allenatore c'era un'altra leggenda calcistica partenopea, il brasiliano Cané. Leggi la notizia su napoli.fanpage

SkyTG24 : Il calciatore #JuanMiCallejon, fratello gemello dell'attaccante del Napoli, sta per lasciare il #Bolivar e un picco… - Omniars : RT @Urltube: #AccaddeOggi #calcio. Addio #ChrisBarker, #RIP l’ex #calciatore del #Barnsley #Cardiff e #Qpr #morto #Gennaio2020 - Chris Bar… - Omniars : RT @AgoraReview: #AccaddeOggi #calcio. Addio #ChrisBarker, #RIP l’ex #calciatore del #Barnsley #Cardiff e #Qpr #morto a 39 anni #Gennaio202… -