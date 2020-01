Xbox Series X: secondo Phil Spencer l'SSD della console potrà essere utilizzata anche come RAM virtuale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Durante un'intervista al boss di Xbox, Phil Spencer, avvenuta durante l'E3 di quest'anno si è parlato molto dell'SSD, la nuova unità che sarà presente all'interno di Xbox Series X, la prossima console in arrivo alla fine dell'anno.Per l'occasione Spencer aveva dichiarato che l'SSD all'interno della console next-gen sarebbe in grado non solo di accelerare i caricamenti dei giochi, ma a quanto pare potrebbe essere usata anche come RAM virtuale. Di seguito trovate una parte dell'intervista."Grazie alla loro velocità, gli sviluppatori possono ora utilizzare l'SSD praticamente come RAM virtuale. I tempi di accesso all'SSD si avvicinano ai tempi di accesso alla memoria della generazione corrente della console. Naturalmente, il sistema operativo deve consentire agli sviluppatori l'accesso che va oltre quello di un supporto di memorizzazione puro. Quindi vedremo come lo spazio degli indirizzi ... Leggi la notizia su eurogamer

