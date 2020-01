Un gioco macabro a Brindisi: seviziano e uccidono un gatto con i petardi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un gatto ucciso dai petardi, seviziato con crudeltà incredibile. E’ accaduto a Brindisi in viale Arno, protesta degli animalisti. Solo martedì sera il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, aveva esortato i giovani ad un “maggiore senso civicico e senso della responasiblità”. Ma l’annuncio è andato vuoto per quelle persone che per divertirsi … L'articolo Un gioco macabro a Brindisi: seviziano e uccidono un gatto con i petardi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

miciorny : @MauroMercantiMC Quanto vale una vita? Un gioco macabro. Altri incidenti anche su persone come OGNI ANNO ma sempre… - GrabschDagmar : Il macabro gioco della gang di Pagani: gatto annegato nella fontana della piazza -