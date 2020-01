‘Si devono vergognare…’: Ursula Bernardo sbotta, lo sfogo dell’ex dama di Uomini e Donne (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ursula Bennardo si sfoga contro le Donne incinte che fumano Il 2019 è praticamente finito, quindi in tanti hanno deciso di fare un bilancio di questo anno che ha regalato tante belle cose, ma anche molte negative. Tra questi c’è Ursula Bennardo che, attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha avuto un duro sfogo. In pratica l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne se l’è presa contro tutte le Donne che continuano a fumare durante la gravidanza: “Approfitto per dire a quelle Donne che non hanno smesso di fumare in gravidanza e durante l’allattamento che si devono vergognare!”. Inoltre la compagna di Sossio Aruta ha continuato così il suo sfogo di fine anno: “Non esiste il ‘Non ce l’ho fatta’. Anche io ho sofferto all’inizio e ho voluto ogni giorno, ma non l’ho fatto per la sua salute. Prima i figli poi noi”. Lo sfogo dell’ex dama del Trono over di ... Leggi la notizia su kontrokultura

