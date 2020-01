Rigopiano, indagato un ufficiale dell’Arma per le chiamate d’allarme (inascoltate) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un altro carabiniere, il quarto, è indagato dalla procura di Pescara nell’ambito delle indagini sulla strage di Rigopiano: in particolare sulla gestione dell’emergenza. Si tratta del colonnello Massimiliano Di Pietro, ex comandante del nucleo investigativo. Il suo nome va ad aggiungersi a quello dei tre colleghi della forestale, già ascoltati dai magistrati. Le accuse, all’interno di quella che viene chiamata inchiesta quater sulla tragedia, che stanno colpendo l’Arma territoriale, sono di falso ideologico e materiale in merito alle telefonate d’allarme partite dall’albergo: a chiamare fu il cameriere Gabriele D’Angelo la mattina del 18 gennaio 2017. Si tratta, nello specifico, di nove telefonate che D’Angelo effettuò al centralino della Prefettura di Pescara, per un totale di 3 minuti e 52 secondi. Al colonnello Di Pietro verrebbe ... Leggi la notizia su open.online

