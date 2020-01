Netflix: i film originali più attesi del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Diamo uno sguardo ad alcuni dei lungometraggi originali prodotti da Netflix tra i titoli più attesi del 2020 in arrivo sulla piattaforma streaming. Dopo il successo di Storia di un matrimonio e The Irishman, Netflix si prepara a diffondere sulla piattaforma nuovi lungometraggi originali per conquistare vecchi e nuovi utenti, diamo uno sguardo ai film originali più attesi del 2020. E' ancora presto per conoscere in dettaglio le nuove produzioni targate Netflix che approderanno sulla piattaforma nel corso del 2020, ma vi sono alcuni titoli che senza dubbio andranno a solleticare l'attenzione dei fan. Tra questi sono in arrivo sulla piattaforma un paio di adattamenti da produzioni di Broadway, mentre Will Ferrell sarà protagonista di un film sul fenomeno dell'Eurovision e non manca ... Leggi la notizia su movieplayer

