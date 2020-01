Napoli, la festa senza regole: locali stracolmi, ragazza beve troppo alcol e viene colta da malore (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Polizia Municipale di Napoli in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020 in Via Coroglio, a seguito dei controlli ad un locale adibito a discoteca e ristorante, ha accertato la presenza... Leggi la notizia su ilmattino

Notiziedi_it : Il Capodanno a Napoli: migliaia al Plebiscito per Bollani, Silvestri e gli altri artisti, festa con i fuochi d’arti… - Notiziedi_it : Capodanno a Napoli, festa di note per il concerto con Bollani e Silvestri - diVirgilioA : RT @rep_napoli: Il Capodanno a Napoli: migliaia al Plebiscito per Bollani, Silvestri e gli altri artisti, festa con i fuochi d'artificio a… -