Mourinho: «Sono stato scortese con un'idiota» VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mourinho, ecco la spiegazione del tecnico del Tottenham dopo aver ricevuto il cartellino giallo nel match contro il Southampton Riesce sempre a far parlare di se in un modo o nell'altro José Mourinho. Anche ieri, durante il match contro il Southampton, si è reso protagonista prendendo un cartellino giallo per aver invaso l'area tecnica avversaria. Ecco le sue parole in merito. «L'ammonizione è stata giusta perché Sono stato scortese. Ma Sono stato scortese con un idiota. Per qualche ragione Sono stato scortese e questo è vero, per questo mi Sono meritato il cartellino giallo».

