Minorenni in fuga, in 784 sui treni nel 2019. La polfer: «Scappano da affetti familiari o insuccessi scolastici» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Su 869 persone scomparse e rintracciate nel 2019 sui treni o nelle stazioni italiane, ben 784 hanno meno di 18 anni. Sono questi i dati che più saltano all’occhio tra quelli presentati oggi dalla Polizia ferroviaria per il bilancio del 2019 delle attività di controllo delle stazioni e dei treni italiani. «Si tratta principalmente di ragazzini di nazionalità italiana, e l’età della piccola fuga dagli affetti familiari o dagli insuccessi scolastici, è notevolmente diminuita: parliamo ormai di dodicenni e tredicenni rintracciati sui binari, o a ridosso delle stazioni», spiega il direttore della polfer Maurizio Improta. «Tantissimi sono quelli rintracciati nelle grandi stazioni del Nord Italia – prosegue il direttore della Polizia Ferroviaria – Nel 2019, la Liguria è stata una delle regioni nelle quali abbiano avuto più casi di minori scomparsi». «Non dobbiamo ... Leggi la notizia su open.online

